Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:57

У нашего магазина есть поставщик рыболовных товаров и даже не один. Но вот новинки они предложить не могут, а покупатели их спрашивают. Поэтому сейчас ищем такого поставщика, у которого имеется самый широкий ассортимент рыболовных снастей, а главное всё самое новое в этой области.