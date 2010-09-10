Поставщик

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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Поставщик

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:57

У нашего магазина есть поставщик рыболовных товаров и даже не один. Но вот новинки они предложить не могут, а покупатели их спрашивают. Поэтому сейчас ищем такого поставщика, у которого имеется самый широкий ассортимент рыболовных снастей, а главное всё самое новое в этой области.
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Поставщик

Сообщение Володя9 » 51 минуту назад

Казалось бы, ну что ещё можно придумать, чтобы относительно просто надурить рыбу и поймать её? Столько всего уже создано. Ан нет, постоянно выходят новинки рыболовных снастей. И тут Вы правы, заботясь о том, чтобы они были в продаже в Вашем магазине, ибо конкуренты спать не будут. Неплохой ассортимент рыболовных товаров предлагает этот оптовый интернет магазин https://piranya-ltd.ru/market/. Посмотрите, наверняка там есть то, что у Вас пока нет в продаже.
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