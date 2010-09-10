доставка еды

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

доставка еды

Сообщение Meran » Сегодня, 12:41

привет . кто знает ребята хорошую службу доставки еды, вот ищу и пока что ничего не нашел, помогите мне, заранее спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: доставка еды

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:22

А вы пробовали посмотреть в интернете. там такого сейчас полно и не будет сложностей найти.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: доставка еды

Сообщение Sumail » Сегодня, 20:08

Всем привет. я вот прочиа\тал ваше сообщение и могу вам посоветовать вот этих ребят https://pizzaokidoki.ru они все вам доставят быстро и не за очень большую цену. так что удачи вам.
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