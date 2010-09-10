Дом из бруса
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Дом из бруса
Всем привет, мне вот понадобился сервис, который занимается стройкой домов из бруса.Так что ребят, давайте не будем игнорить мой вопрос, а все вместе его по обсуждаем, потому как он довольно актуален в наше время.
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