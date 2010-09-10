Дом из бруса
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Дом из бруса
Всем привет, мне вот понадобился сервис, который занимается стройкой домов из бруса.Так что ребят, давайте не будем игнорить мой вопрос, а все вместе его по обсуждаем, потому как он довольно актуален в наше время.
Re: Дом из бруса
Я не доверяю интернету и спрашиваю у людей которые могут это знать , так что удачи вам.
Re: Дом из бруса
Привет, лучше уже обратись к специалистам http://www.dachnik-spb.ru .ru они как раз занимаются конкретным вопросом уже не первый год и не 2 )) Я к ним не обращался , но обращался мой друг, до сегодняшнего дня довольный)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05
Re: Дом из бруса
Важное значение в величине оплаты за коммунальные услуги также имеет площадь дома. Обмеры помещений в Москве https://obmer.pro с помощью высокоточного оборудования помогут определить точные замеры в частом доме, профессиональные инженеры выдадут официальный документ, который позволит определить фактическую площадь дома, данную информацию можно использовать при получении субсидий и льгот.
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