Дом из бруса

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Дом из бруса

Сообщение Dendi1 » 21 мар 2020, 12:41

Всем привет, мне вот понадобился сервис, который занимается стройкой домов из бруса.Так что ребят, давайте не будем игнорить мой вопрос, а все вместе его по обсуждаем, потому как он довольно актуален в наше время.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Дом из бруса

Сообщение BlackFury » 21 мар 2020, 15:22

Я не доверяю интернету и спрашиваю у людей которые могут это знать , так что удачи вам.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Дом из бруса

Сообщение Meran » 21 мар 2020, 20:09

Привет, лучше уже обратись к специалистам http://www.dachnik-spb.ru .ru они как раз занимаются конкретным вопросом уже не первый год и не 2 )) Я к ним не обращался , но обращался мой друг, до сегодняшнего дня довольный)
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vetrennaya
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05

Re: Дом из бруса

Сообщение vetrennaya » Сегодня, 12:53

Важное значение в величине оплаты за коммунальные услуги также имеет площадь дома. Обмеры помещений в Москве https://obmer.pro с помощью высокоточного оборудования помогут определить точные замеры в частом доме, профессиональные инженеры выдадут официальный документ, который позволит определить фактическую площадь дома, данную информацию можно использовать при получении субсидий и льгот.
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