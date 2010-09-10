Продвижение сайтов

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Продвижение сайтов

Сообщение BlackFury » 21 мар 2020, 12:42

Здравствуйте уважаемые посетители этого форума, мне вот срочно понадобился сервис, который занимается продвижением сайтов.И что бы не пожалеть в своем выборе, решил посоветоваться с вами к кому лучше мне обратиться. Поэтому остаетесь только вы, и я надеюсь вы меня не подведете.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Продвижение сайтов

Сообщение Sumail » 21 мар 2020, 15:23

Я никогда не имел дел с такой темой и врядли смогу вам помочь, просто не хочу рекомендовать плохое.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Продвижение сайтов

Сообщение Dendi1 » 21 мар 2020, 20:11

Здравствуйте, создать и наполнить сайт информацией или товарами это только начало, нужно еще уметь правильно его оптимизировать, чтобы он оказался на первых выдачах в самых известных поисковиках, только тогда ваш бизнес будет приносить прибыль. А сначала вам все равно нужно будет немного потратиться на услуги компании, где можно заказать продвижение сайта http://webprofi.me . Доверьте это дело специалистам, так ваш бизнес будет развиваться быстрее и...
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Продвижение сайтов

Сообщение Алексей Кобзарь » 14 апр 2020, 15:31

Как раскрутить бизнес в Китае?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Продвижение сайтов

Сообщение Яно4ка » 14 апр 2020, 16:24

Вы высоко взяли, но такой метод тоже хорош, чтобы раскрутить себя и получать прибыль. Только в Китае совершено другие поисковики и социальные сети. Вам нужно сперва научиться ними пользоваться, чтобы потом грамотно продвигать. Один из популярных методов, которым можно воспользоваться, это продвижение в Douyin, создан по аналогу нашему TikTok, точно такой же в пользовании. Все таки я бы рекомендовал обратиться к специалистам. Знаю ребят из Asia Pacific https://as-pacific.com/uslugy/prodvijenie-v-douyin/ вот они профессионально занимаются продвижением в Китае. Данная услуга примерно будет стоить от 35,000 ₽ / 30 дней, окончательная стоимость будет зависеть от процесса работы.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Продвижение сайтов

Сообщение derigor » Сегодня, 11:50

BlackFury писал(а):Здравствуйте уважаемые посетители этого форума, мне вот срочно понадобился сервис, который занимается продвижением сайтов.И что бы не пожалеть в своем выборе, решил посоветоваться с вами к кому лучше мне обратиться. Поэтому остаетесь только вы, и я надеюсь вы меня не подведете.

так сразу и не скажешь какой лучше будет посоветовать..
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Продвижение сайтов

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 12:04

На самом деле любой сервис будет лучше бирж, главное определиться с методом раскрутки. Если мы говорим об естественном продвижении, то здесь отлично подойдет онлайн сервис Zenlink https://zenlink.ru/ .
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