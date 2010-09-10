Вопрос по ортопедической обуви
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Вопрос по ортопедической обуви
У меня плоскостопия второго типа. Явных проблем со стопой нет, но врачи еще с детства рекомендовали ходить на обуви с небольшим каблуком. Сейчас часто замечаю рекомендации врачей по выбору ортопедической обуви, такого https://ortop.ua/katalog/ortopedicheskaya-obuv типа, нужно ли её покупать человеку со вторым типом плоскостопии и если да, то можно выбрать самостоятельно, или лучше проконсультироваться в врачом? Может кто-то дать общие советы по выбору ортопедич. обуви?
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