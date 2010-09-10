Сообщение Norikon » 30 мар 2020, 23:34

А что Вы подразумеваете под "вторым типом" плоскостопия, если не секрет? Вторую степень или именно какой-то определённый тип?

В принципе, ортопедическая обувь, которую можно купить в магазине самостоятельно, подойдёт и без консультации врача. Грубо говоря, если бы была нужна была обувь, пошитая индивидуально, были бы явные проблемы со стопой.



Супер-результат будет, если носить ортопедическую обувь + делать гимнастику для стоп. Ортопедическая обувь просто ставит стопу в правильное положение, это хорошо, но мышцы всё так же не держат стопу. Как следствие - причину плоскостопия обувь не уберёт. А вот тренировать стопу, а потом ставить её в правильное положение - это, можно сказать, обучение мышц. Какие именно делать упражнения - не суть важно, погуглите и выбирайте то, что сможете делать регулярно. Большинство упражнение можно делать пока сидишь за компом, пока утром идёшь чистить зубы, т.е., просто включать их в повседневную жизнь. Но, вообще,анатомическая обувь - это классно, с годами избавляет от многих проблем.