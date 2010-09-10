Вопрос по ортопедической обуви
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Вопрос по ортопедической обуви
У меня плоскостопия второго типа. Явных проблем со стопой нет, но врачи еще с детства рекомендовали ходить на обуви с небольшим каблуком. Сейчас часто замечаю рекомендации врачей по выбору ортопедической обуви, такого https://ortop.ua/katalog/ortopedicheskaya-obuv типа, нужно ли её покупать человеку со вторым типом плоскостопии и если да, то можно выбрать самостоятельно, или лучше проконсультироваться в врачом? Может кто-то дать общие советы по выбору ортопедич. обуви?
Re: Вопрос по ортопедической обуви
А что Вы подразумеваете под "вторым типом" плоскостопия, если не секрет? Вторую степень или именно какой-то определённый тип?
В принципе, ортопедическая обувь, которую можно купить в магазине самостоятельно, подойдёт и без консультации врача. Грубо говоря, если бы была нужна была обувь, пошитая индивидуально, были бы явные проблемы со стопой.
Супер-результат будет, если носить ортопедическую обувь + делать гимнастику для стоп. Ортопедическая обувь просто ставит стопу в правильное положение, это хорошо, но мышцы всё так же не держат стопу. Как следствие - причину плоскостопия обувь не уберёт. А вот тренировать стопу, а потом ставить её в правильное положение - это, можно сказать, обучение мышц. Какие именно делать упражнения - не суть важно, погуглите и выбирайте то, что сможете делать регулярно. Большинство упражнение можно делать пока сидишь за компом, пока утром идёшь чистить зубы, т.е., просто включать их в повседневную жизнь. Но, вообще,анатомическая обувь - это классно, с годами избавляет от многих проблем.
В принципе, ортопедическая обувь, которую можно купить в магазине самостоятельно, подойдёт и без консультации врача. Грубо говоря, если бы была нужна была обувь, пошитая индивидуально, были бы явные проблемы со стопой.
Супер-результат будет, если носить ортопедическую обувь + делать гимнастику для стоп. Ортопедическая обувь просто ставит стопу в правильное положение, это хорошо, но мышцы всё так же не держат стопу. Как следствие - причину плоскостопия обувь не уберёт. А вот тренировать стопу, а потом ставить её в правильное положение - это, можно сказать, обучение мышц. Какие именно делать упражнения - не суть важно, погуглите и выбирайте то, что сможете делать регулярно. Большинство упражнение можно делать пока сидишь за компом, пока утром идёшь чистить зубы, т.е., просто включать их в повседневную жизнь. Но, вообще,анатомическая обувь - это классно, с годами избавляет от многих проблем.
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась
Re: Вопрос по ортопедической обуви
Вообще с таким диагнозом нужно носить исключительно ортопедическую обувь. У сына тоже плоскостопие, покупаю ему на сайте https://olvi.ua/shop/obuv/ обувь. Хорошая, качественная, а главное удобная. У них всегда быстрая доставка, не нужно ждать неделями заказ.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Вопрос по ортопедической обуви
Далеко не всем нужна ортопедическая обувь. Она обычно подбирается в индивидуальном порядке в том случае, если есть прямые показания к использованию такой обуви. К примеру я такую не ношу, больше предпочитаю просто комфортную обувь спортивного стиля. Такую здесь всегда могу подобрать.
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