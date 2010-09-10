Кофе

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Кофе

Сообщение Venik » Сегодня, 10:03

Решил пить кофе молотый. Именно от этого кофе только польза и есть, про которую пишут. А его надо пить 3-4 чашки в день. Какое кофе посоветуете пить?
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Кофе

Сообщение Sotas » Сегодня, 12:07

Действительно только настоящий молотый кофе полезный, но конечно же если употреблять его в меру. Много сейчас всякого кофе можно купить. К примеру турецкий https://openbazar.ru/collection/turetskiy-kofe А вы уже купили турку или будете в кофемашине его готовить? Я ленивый и варю его в кофемашине. Но есть и турка.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Кофе

Сообщение Lionel » Сегодня, 14:30

Турецкий кофе вкусный. Мы когда в турции бываем часто там, пьем кофе сделанный именно в турке. жаль в этом году не получиться поехать туда скорее всего.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Кофе

Сообщение Níell » Сегодня, 15:18

Я бы с удовольствием бы пил такой кофе, но боюсь мне будет лень варить его часто. Так что если только кофемашину купить. Но хороший ли кофе в ней получится?
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