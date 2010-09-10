Подарок охотнику
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Подарок охотнику
Какой подарок сделать любителю охоты?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Подарок охотнику
Ну само оружие Вы вряд ли станете покупать, так как угадать с этим не всегда легко. А вот какие-нибудь аксессуары могли бы стать достойным презентом. К примеру, в каталоге https://154pro.ru/catalog/okhota/ можно выбрать какие-нибудь наборы для чистки или чехлы для оружия. Я вот недавно отцу плащ маскировочный заказал, за 4050 руб. Незаменимая вещь при охоте на птицу, маскирует на 100%. Доставили товар оперативно и в жизни он полностью соответствовал своему описанию на сайте. Может и Вам бы такой сгодился на подарок?
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