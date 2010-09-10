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Алексей Кобзарь Гость RZN.info Сообщения: 120 Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18 Re: Подарок охотнику Цитата Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 21:24

Ну само оружие Вы вряд ли станете покупать, так как угадать с этим не всегда легко. А вот какие-нибудь аксессуары могли бы стать достойным презентом. К примеру, в каталоге https://154pro.ru/catalog/okhota/ можно выбрать какие-нибудь наборы для чистки или чехлы для оружия. Я вот недавно отцу плащ маскировочный заказал, за 4050 руб. Незаменимая вещь при охоте на птицу, маскирует на 100%. Доставили товар оперативно и в жизни он полностью соответствовал своему описанию на сайте. Может и Вам бы такой сгодился на подарок? Вернуться к началу

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