Подарок охотнику

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Подарок охотнику

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 14:16

Какой подарок сделать любителю охоты?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Подарок охотнику

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 21:24

Ну само оружие Вы вряд ли станете покупать, так как угадать с этим не всегда легко. А вот какие-нибудь аксессуары могли бы стать достойным презентом. К примеру, в каталоге https://154pro.ru/catalog/okhota/ можно выбрать какие-нибудь наборы для чистки или чехлы для оружия. Я вот недавно отцу плащ маскировочный заказал, за 4050 руб. Незаменимая вещь при охоте на птицу, маскирует на 100%. Доставили товар оперативно и в жизни он полностью соответствовал своему описанию на сайте. Может и Вам бы такой сгодился на подарок?
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