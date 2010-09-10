Подарок охотнику

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Подарок охотнику

Сообщение Яно4ка » 23 мар 2020, 14:16

Какой подарок сделать любителю охоты?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 504
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Подарок охотнику

Сообщение Алексей Кобзарь » 23 мар 2020, 21:24

Ну само оружие Вы вряд ли станете покупать, так как угадать с этим не всегда легко. А вот какие-нибудь аксессуары могли бы стать достойным презентом. К примеру, в каталоге https://154pro.ru/catalog/okhota/ можно выбрать какие-нибудь наборы для чистки или чехлы для оружия. Я вот недавно отцу плащ маскировочный заказал, за 4050 руб. Незаменимая вещь при охоте на птицу, маскирует на 100%. Доставили товар оперативно и в жизни он полностью соответствовал своему описанию на сайте. Может и Вам бы такой сгодился на подарок?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Подарок охотнику

Сообщение derigor » 31 авг 2021, 09:26

Яно4ка писал(а):Какой подарок сделать любителю охоты?


чтобы не гадать, можно напрямую спросить какой подарок хочет, что подарить.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Подарок охотнику

Сообщение derigor » 31 авг 2021, 09:33

или какок-то оружие может подарить, на память, так сказать.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Подарок охотнику

Сообщение gonchar84 » 31 авг 2021, 09:53

Яно4ка писал(а):Какой подарок сделать любителю охоты?



Если человек занимается охотой, то значит подарок в виде оружия будет идеальным. Наверняка винтовка или ружье у него есть, поэтому можно разнообразить арсенал пистолетом https://pentagon.by/pist.html или автоматом. Такой подарок уж точно понравится.
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