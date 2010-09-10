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parma Гость RZN.info Сообщения: 21 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Лечение алкоголизма Цитата Сообщение parma » Сегодня, 14:22 Алкоголизм - это довольно серьезное заболевание, избавиться от которого можно лишь при помощи квалифицированных врачей, качественного оборудования и правильно подобранной методике. В этом плане лечение алкоголизма в клинике https://med-zahid.com.ua лучше проводить, ведь там работают действительно лучшие специалисты в этой области. И, кстати, цены на лечение от алкоголизма там вполне умеренные, даже ниже, чем у конкурентов. Вернуться к началу

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