Мастопатия
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Мастопатия
Когда кормила ребёнка грудью, всё было нормально. А вот когда грудное кормление закончилось, то начали беспокоить боли. Пила Мастодинон https://mastodinon.com/ симптомы не ухудшались, постепенно боли стали сходить на нет, а по окончанию курса и вовсе прошли. Рекомендую!
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