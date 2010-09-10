Мастопатия

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Мастопатия

Сообщение parma » Вчера, 23:41

Когда кормила ребёнка грудью, всё было нормально. А вот когда грудное кормление закончилось, то начали беспокоить боли. Пила Мастодинон https://mastodinon.com/ симптомы не ухудшались, постепенно боли стали сходить на нет, а по окончанию курса и вовсе прошли. Рекомендую!
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