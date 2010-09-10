Набор посуды
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Набор посуды
Где можно найти хороший набор посуды для походов?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Набор посуды
Я не так давно покупал себе кейс на 2 персоны, с термосом "555" 11-5-002 (К2Т) за 1 980 руб. в магазине «ProОтдых». И за эту небольшую стоимость получил компактную сумку, со всеми приборами. Как по мне, для походов то, что нужно. На сайте https://154pro.ru/catalog/turisticheskaya_posuda_termosumki/ есть, конечно же, и много других наборов, но мне понравился этот, за счет сумки). Закинул на плече вместе с рюкзаком и пошел.
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