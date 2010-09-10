Набор посуды

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Набор посуды

Сообщение Яно4ка » Вчера, 13:40

Где можно найти хороший набор посуды для походов?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Набор посуды

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:05

Я не так давно покупал себе кейс на 2 персоны, с термосом "555" 11-5-002 (К2Т) за 1 980 руб. в магазине «ProОтдых». И за эту небольшую стоимость получил компактную сумку, со всеми приборами. Как по мне, для походов то, что нужно. На сайте https://154pro.ru/catalog/turisticheskaya_posuda_termosumki/ есть, конечно же, и много других наборов, но мне понравился этот, за счет сумки). Закинул на плече вместе с рюкзаком и пошел.
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