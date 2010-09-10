Магнитотерапия в физиотерапии
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Магнитотерапия в физиотерапии
Последние полгода регулярно по вечерам появлялась боль в пояснице и шее, когда терпел, когда пил нестероидные противовоспалительные препараты. Был на прошлой неделе в больнице, доктор поставила диагноз – остеохондроз. Дала направление на лечебный массаж и сказала пройти курс магнитотерапии, о которой я первый раз в жизни услышал. Имеет ли смысл магнитотерапия в физиотерапии при лечении остеохондроза, кому-то из форумчан она помогла? Проходили в домашних условиях на мобильном аппарате или в стационаре? Если второе, то сколько платили?
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