Сообщение Norikon » Вчера, 23:39

У меня приятель ходил на такие процедуры в какую-то частную клинику, он там и суставы магнитом лечил, и спину. Очень верил в эти процедуры, ему так красиво расписали с якобы научной точки зрения. В общем, прошёл два курса, отвалил немаленькую сумму. Легче не стало, ему стали рассказывать, что в его случае нужен третий курс и тогда всё будет отлично. А потом он увидел, что этот аппарат в интернете стоит дешевле, чем сумма, которую он лично отнёс в тот салон. Короче, не зря доказательная медицина магниты не признаёт нигде, кроме как в МРТ