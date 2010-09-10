Магнитотерапия в физиотерапии

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Магнитотерапия в физиотерапии

Сообщение Buneyaz » 25 мар 2020, 03:19

Последние полгода регулярно по вечерам появлялась боль в пояснице и шее, когда терпел, когда пил нестероидные противовоспалительные препараты. Был на прошлой неделе в больнице, доктор поставила диагноз – остеохондроз. Дала направление на лечебный массаж и сказала пройти курс магнитотерапии, о которой я первый раз в жизни услышал. Имеет ли смысл магнитотерапия в физиотерапии при лечении остеохондроза, кому-то из форумчан она помогла? Проходили в домашних условиях на мобильном аппарате или в стационаре? Если второе, то сколько платили?
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Norikon
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 23:05

Re: Магнитотерапия в физиотерапии

Сообщение Norikon » Вчера, 23:39

У меня приятель ходил на такие процедуры в какую-то частную клинику, он там и суставы магнитом лечил, и спину. Очень верил в эти процедуры, ему так красиво расписали с якобы научной точки зрения. В общем, прошёл два курса, отвалил немаленькую сумму. Легче не стало, ему стали рассказывать, что в его случае нужен третий курс и тогда всё будет отлично. А потом он увидел, что этот аппарат в интернете стоит дешевле, чем сумма, которую он лично отнёс в тот салон. Короче, не зря доказательная медицина магниты не признаёт нигде, кроме как в МРТ
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась :lol:
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