Магнитотерапия в физиотерапии
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Магнитотерапия в физиотерапии
Последние полгода регулярно по вечерам появлялась боль в пояснице и шее, когда терпел, когда пил нестероидные противовоспалительные препараты. Был на прошлой неделе в больнице, доктор поставила диагноз – остеохондроз. Дала направление на лечебный массаж и сказала пройти курс магнитотерапии, о которой я первый раз в жизни услышал. Имеет ли смысл магнитотерапия в физиотерапии при лечении остеохондроза, кому-то из форумчан она помогла? Проходили в домашних условиях на мобильном аппарате или в стационаре? Если второе, то сколько платили?
Re: Магнитотерапия в физиотерапии
У меня приятель ходил на такие процедуры в какую-то частную клинику, он там и суставы магнитом лечил, и спину. Очень верил в эти процедуры, ему так красиво расписали с якобы научной точки зрения. В общем, прошёл два курса, отвалил немаленькую сумму. Легче не стало, ему стали рассказывать, что в его случае нужен третий курс и тогда всё будет отлично. А потом он увидел, что этот аппарат в интернете стоит дешевле, чем сумма, которую он лично отнёс в тот салон. Короче, не зря доказательная медицина магниты не признаёт нигде, кроме как в МРТ
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась
Re: Магнитотерапия в физиотерапии
Это относится к разряду fizioterapiya-pri-besplodii.ru физио процедур которые довольно востребованы в современной медицине! Физиотерапия - магнит – важная часть лечебного курса при бесплодии и разных групп гинекологических заболеваний даже.
Re: Магнитотерапия в физиотерапии
Занятия спортом укрепляют здоровье и позволяют человеку чувствовать себя привлекательным, сильным и выносливым. Работать над собственным телом с нуля можно на тренажерах и с использованием других спортивных снарядов, организуя тренинги дома. Ведь сейчас не проблема купить гири https://forma-sporta.com/giry/ гантели, штангу и др.
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