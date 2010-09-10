Киберспорт

Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Киберспорт

Сообщение РусланР » Сегодня, 12:56

Можно ли как-то заработать играя в Dota 2? Что для этого нужно сделать?
Вернуться к началу
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Киберспорт

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 16:01

Хочу Вам сказать, что одной из лучших игр для заработка на киберспорте, как раз таки считается Dota 2. Для того, чтобы принять участие в подобных турнирах, нужно просто быть в курсе анонсов предстоящих событий и вовремя подать заявку через интернет. Так вот, если Вы хотите быть в курсе событий, то Вам поможет этот https://rus.egamersworld.com/dota2/tips портал. Я всегда смотрю тут прогнозы и ставки на матчи Dota 2. На сайте egamersworld сможете найти наиболее достоверную и точную информацию об анонсах предстоящих мероприятий.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Киберспорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей