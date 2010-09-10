Киберспорт

Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Киберспорт

Сообщение РусланР » 25 мар 2020, 12:56

Можно ли как-то заработать играя в Dota 2? Что для этого нужно сделать?
Вернуться к началу
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Киберспорт

Сообщение Алехандро Пенгер » 25 мар 2020, 16:01

Хочу Вам сказать, что одной из лучших игр для заработка на киберспорте, как раз таки считается Dota 2. Для того, чтобы принять участие в подобных турнирах, нужно просто быть в курсе анонсов предстоящих событий и вовремя подать заявку через интернет. Так вот, если Вы хотите быть в курсе событий, то Вам поможет этот https://rus.egamersworld.com/dota2/tips портал. Я всегда смотрю тут прогнозы и ставки на матчи Dota 2. На сайте egamersworld сможете найти наиболее достоверную и точную информацию об анонсах предстоящих мероприятий.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Киберспорт

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 13:54

Ой, я пробовал делать ставки на киберспорт, если честно, то лажа получилась, ничего не заработал. Исходя из своего опыта хочу сказать, что лучше ставить на обычный спорт. Тем более, что на любой вид спорта можно просто купить прогноз и делать ставки согласно ему, то есть вообще не напрягая свои извилины. Купить его можно здесь https://kapper-ratings.ru/ сайт проверенный, работаю с ним уже не первый год.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Киберспорт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей