Неприятное соседство

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Неприятное соседство

Сообщение Володя9 » Сегодня, 16:55

На нашем производстве вдруг откуда-то появились тараканы. СЭС пока не вызывали, хотим попробовать сами их извести. Может есть какое эффективное средство для борьбы с тараканами? Где его приобрести?
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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Неприятное соседство

Сообщение Companion » 53 минуты назад

У Вас производство, а значит площади немаленькие. Тогда советую здесь https://dachagroup.ru/ оптом приобрести инсектициды и при помощи их побороть тараканов.
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