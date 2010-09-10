Неприятное соседство
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Неприятное соседство
На нашем производстве вдруг откуда-то появились тараканы. СЭС пока не вызывали, хотим попробовать сами их извести. Может есть какое эффективное средство для борьбы с тараканами? Где его приобрести?
5006
Re: Неприятное соседство
У Вас производство, а значит площади немаленькие. Тогда советую здесь https://dachagroup.ru/ оптом приобрести инсектициды и при помощи их побороть тараканов.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя