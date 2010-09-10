Сообщение Володя9 » 25 мар 2020, 16:55

На нашем производстве вдруг откуда-то появились тараканы. СЭС пока не вызывали, хотим попробовать сами их извести. Может есть какое эффективное средство для борьбы с тараканами? Где его приобрести?

5006