Неприятное соседство

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Неприятное соседство

Сообщение Володя9 » 25 мар 2020, 16:55

На нашем производстве вдруг откуда-то появились тараканы. СЭС пока не вызывали, хотим попробовать сами их извести. Может есть какое эффективное средство для борьбы с тараканами? Где его приобрести?
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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Неприятное соседство

Сообщение Companion » 25 мар 2020, 17:07

У Вас производство, а значит площади немаленькие. Тогда советую здесь https://dachagroup.ru/ оптом приобрести инсектициды и при помощи их побороть тараканов.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Неприятное соседство

Сообщение VasiLissa » Вчера, 20:56

Наша компания Периодически пользуется услугами Центра Дезуслуг в профилактических целях. У нас складные помещения. И время о времени оставляем заявку на удаление плесени и тараканов. Специалисты компании выполняют работу быстро и качественно. Однозначно цена оправдана и мы довольны нашим сотрудничеством. Про https://spb.ecobarrier.ru/jurcenter/dok ... zora-i-ses документы - договоры для роспотребнадзора больше можно узнать у них на сайте.
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