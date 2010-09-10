Неприятное соседство
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Неприятное соседство
На нашем производстве вдруг откуда-то появились тараканы. СЭС пока не вызывали, хотим попробовать сами их извести. Может есть какое эффективное средство для борьбы с тараканами? Где его приобрести?
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Re: Неприятное соседство
У Вас производство, а значит площади немаленькие. Тогда советую здесь https://dachagroup.ru/ оптом приобрести инсектициды и при помощи их побороть тараканов.
Re: Неприятное соседство
Наша компания Периодически пользуется услугами Центра Дезуслуг в профилактических целях. У нас складные помещения. И время о времени оставляем заявку на удаление плесени и тараканов. Специалисты компании выполняют работу быстро и качественно. Однозначно цена оправдана и мы довольны нашим сотрудничеством. Про https://spb.ecobarrier.ru/jurcenter/dok ... zora-i-ses документы - договоры для роспотребнадзора больше можно узнать у них на сайте.
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