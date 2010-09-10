Корейская косметика для жены
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Корейская косметика для жены
Хочу жене подарить корейскую косметику, давно смотрит на нее, вот не знаю что именно выбрать. Кто пользуется дайте совет!
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Совместные покупки»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя