Корейская косметика для жены

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Корейская косметика для жены

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 19:02

Хочу жене подарить корейскую косметику, давно смотрит на нее, вот не знаю что именно выбрать. Кто пользуется дайте совет!
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