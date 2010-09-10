Корейская косметика для жены

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Корейская косметика для жены

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 мар 2020, 19:02

Хочу жене подарить корейскую косметику, давно смотрит на нее, вот не знаю что именно выбрать. Кто пользуется дайте совет!
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Корейская косметика для жены

Сообщение Наташа Швец » 25 мар 2020, 22:19

Если она следит за собой и состоянием своей кожи, то вам стоит обратить внимание на средства корейского бренда натур репаблик https://www.lunifera.ru/brands/nature-republic.html от Лунифера. Я пользу и эффект увидела практически после первого дня применения и это порадует каждую. Такая продукция не сушит кожу, а на оборот прибавляет ей свежести и молодости. Она состоит из натуральных компонентов, поэтому о раздражении и высыпании можете не волноваться.
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Спартанка
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:10

Re: Корейская косметика для жены

Сообщение Спартанка » Сегодня, 17:29

А я вот косметолога для себя толкового ищу как раз
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Корейская косметика для жены

Сообщение Alisik » Сегодня, 20:27

у меня вот новая линейка косметики, взяла под свой тип кожи, мне ее моя косметолог помогла подобрать, кстати вот контакты косметолога https://skinlux.by , к ней я пару раз в месяц хожу, делаю пилинги и масочки, не одна косметика так не помогает привести кожу в порядок
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