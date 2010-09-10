Корейская косметика для жены
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Корейская косметика для жены
Хочу жене подарить корейскую косметику, давно смотрит на нее, вот не знаю что именно выбрать. Кто пользуется дайте совет!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Корейская косметика для жены
Если она следит за собой и состоянием своей кожи, то вам стоит обратить внимание на средства корейского бренда натур репаблик https://www.lunifera.ru/brands/nature-republic.html от Лунифера. Я пользу и эффект увидела практически после первого дня применения и это порадует каждую. Такая продукция не сушит кожу, а на оборот прибавляет ей свежести и молодости. Она состоит из натуральных компонентов, поэтому о раздражении и высыпании можете не волноваться.
Re: Корейская косметика для жены
А я вот косметолога для себя толкового ищу как раз
Re: Корейская косметика для жены
у меня вот новая линейка косметики, взяла под свой тип кожи, мне ее моя косметолог помогла подобрать, кстати вот контакты косметолога https://skinlux.by , к ней я пару раз в месяц хожу, делаю пилинги и масочки, не одна косметика так не помогает привести кожу в порядок
Re: Корейская косметика для жены
я как раз косметолога ищу, а то состояние кожи пугает меня
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