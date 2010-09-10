Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?
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Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?
Всем привет! Прошу совет или хотя бы рекомендации. Поставили диагноз “синдром раздраженного кишечника”, лечение прошла несколько месяцев назад, вроде все ок. Но вот нашла информацию, что теперь возможны рецидивы и нужна профилактика. Есть ли здесь с подобной проблемой? Что принимаете в этом случае?
Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?
Мне изначально доктор прописал необутин ретард на 1 месяц два раза в день, затем по 1 таблетке три месяца. Не про какие рецидивы не говорил….Возможно вас не так лечили.
Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?
Да, СРК - штука неприятная. Я необутином лечилась, 3 месяца почти принимала, и сейчас все в порядке тьфу тьфу
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