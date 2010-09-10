Сообщение Аминарвис » Сегодня, 09:10

Всем привет! Прошу совет или хотя бы рекомендации. Поставили диагноз “синдром раздраженного кишечника”, лечение прошла несколько месяцев назад, вроде все ок. Но вот нашла информацию, что теперь возможны рецидивы и нужна профилактика. Есть ли здесь с подобной проблемой? Что принимаете в этом случае?