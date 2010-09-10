Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Аминарвис
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 13:50

Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?

Сообщение Аминарвис » Сегодня, 09:10

Всем привет! Прошу совет или хотя бы рекомендации. Поставили диагноз “синдром раздраженного кишечника”, лечение прошла несколько месяцев назад, вроде все ок. Но вот нашла информацию, что теперь возможны рецидивы и нужна профилактика. Есть ли здесь с подобной проблемой? Что принимаете в этом случае?
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Магдуся
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 13:00

Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?

Сообщение Магдуся » Сегодня, 10:22

Мне изначально доктор прописал необутин ретард на 1 месяц два раза в день, затем по 1 таблетке три месяца. Не про какие рецидивы не говорил….Возможно вас не так лечили.
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ambition
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:33

Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?

Сообщение ambition » 5 минут назад

Да, СРК - штука неприятная. Я необутином лечилась, 3 месяца почти принимала, и сейчас все в порядке тьфу тьфу
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