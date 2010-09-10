Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Аминарвис
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 13:50

Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?

Сообщение Аминарвис » 26 мар 2020, 09:10

Всем привет! Прошу совет или хотя бы рекомендации. Поставили диагноз “синдром раздраженного кишечника”, лечение прошла несколько месяцев назад, вроде все ок. Но вот нашла информацию, что теперь возможны рецидивы и нужна профилактика. Есть ли здесь с подобной проблемой? Что принимаете в этом случае?
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Магдуся
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 13:00

Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?

Сообщение Магдуся » 26 мар 2020, 10:22

Мне изначально доктор прописал необутин ретард на 1 месяц два раза в день, затем по 1 таблетке три месяца. Не про какие рецидивы не говорил….Возможно вас не так лечили.
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ambition
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:33

Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?

Сообщение ambition » 26 мар 2020, 11:48

Да, СРК - штука неприятная. Я необутином лечилась, 3 месяца почти принимала, и сейчас все в порядке тьфу тьфу
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Крапива
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 02:46

Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?

Сообщение Крапива » 26 мар 2020, 21:48

Я необутином не лечилась, я его принимаю разово если где-то что-то болит в области ЖКТ. Помогает норм.
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Norikon
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 23:05

Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?

Сообщение Norikon » Вчера, 23:50

Рецидив может быть, но это совсем не обязательно, не нужно его специально ждать! Это дополнительный стресс, а именно стресс - главный провокатор. Для профилактики рецидива никаких лекарств пить не надо, только модифицировать образ жизни. Идеальное поведение для пациента, который уже прошёл курс лечения такой: избегать стрессов, если есть возможность - заниматься с психологом или психотерапевтом. Если нет возможности - заставить себя найти в жизни хобби, которое бы приносило удовольствие (ходить на танцы или в бассейн, раскрашивать картинки и радоваться этому - каждому своё). Если разнервничались - примите валерьянку, попейте мятный чай. Постараться контролировать свои походы в туалет (если слабит - кушать продукты, которые обладают закрепляющим эффектом, если склонность к запорам - наоборот, есть побольше клетчатки и пить достаточно жидкости).
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась :lol:
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