Сообщение Norikon » 30 мар 2020, 23:50

Рецидив может быть, но это совсем не обязательно, не нужно его специально ждать! Это дополнительный стресс, а именно стресс - главный провокатор. Для профилактики рецидива никаких лекарств пить не надо, только модифицировать образ жизни. Идеальное поведение для пациента, который уже прошёл курс лечения такой: избегать стрессов, если есть возможность - заниматься с психологом или психотерапевтом. Если нет возможности - заставить себя найти в жизни хобби, которое бы приносило удовольствие (ходить на танцы или в бассейн, раскрашивать картинки и радоваться этому - каждому своё). Если разнервничались - примите валерьянку, попейте мятный чай. Постараться контролировать свои походы в туалет (если слабит - кушать продукты, которые обладают закрепляющим эффектом, если склонность к запорам - наоборот, есть побольше клетчатки и пить достаточно жидкости).