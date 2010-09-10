Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?
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Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?
Всем привет! Прошу совет или хотя бы рекомендации. Поставили диагноз “синдром раздраженного кишечника”, лечение прошла несколько месяцев назад, вроде все ок. Но вот нашла информацию, что теперь возможны рецидивы и нужна профилактика. Есть ли здесь с подобной проблемой? Что принимаете в этом случае?
Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?
Мне изначально доктор прописал необутин ретард на 1 месяц два раза в день, затем по 1 таблетке три месяца. Не про какие рецидивы не говорил….Возможно вас не так лечили.
Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?
Да, СРК - штука неприятная. Я необутином лечилась, 3 месяца почти принимала, и сейчас все в порядке тьфу тьфу
Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?
Я необутином не лечилась, я его принимаю разово если где-то что-то болит в области ЖКТ. Помогает норм.
Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?
Рецидив может быть, но это совсем не обязательно, не нужно его специально ждать! Это дополнительный стресс, а именно стресс - главный провокатор. Для профилактики рецидива никаких лекарств пить не надо, только модифицировать образ жизни. Идеальное поведение для пациента, который уже прошёл курс лечения такой: избегать стрессов, если есть возможность - заниматься с психологом или психотерапевтом. Если нет возможности - заставить себя найти в жизни хобби, которое бы приносило удовольствие (ходить на танцы или в бассейн, раскрашивать картинки и радоваться этому - каждому своё). Если разнервничались - примите валерьянку, попейте мятный чай. Постараться контролировать свои походы в туалет (если слабит - кушать продукты, которые обладают закрепляющим эффектом, если склонность к запорам - наоборот, есть побольше клетчатки и пить достаточно жидкости).
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась
Re: Синдром раздраженного кишечника - как предупредить рецидив?
Для лечения синдрома раздраженного кишечника применяется препарат Колофорт. Он нормализует моторику, и оказывает противовоспалительное действие. Не просто симптомы убирает, а лечит именно причину заболевания.
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