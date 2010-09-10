Наушники для компьютера
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Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Наушники для компьютера
Мне посоветовали обратить внимание на фирму Razer, якобы это лучшие наушники для компьютера. И как оказалось это действительно так, в них когда играешь, то каждый шорох слышно. Я играю в контр страйк, то меня они очень спасают я даже дыхание противника слышу)))) Покупал с проверенного сайта https://geek.md/brand/razer/ , так же там много разных геймерских товаров. Так что если интересно заходи и выбирай.
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