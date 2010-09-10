Кэшбэк

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Кэшбэк

Сообщение Наташа Швец » 26 мар 2020, 16:15

Кто-то пользуется кэшбэками при покупках? Многие говорят об этом, а я боюсь попробовать.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Кэшбэк

Сообщение Алексей Кобзарь » 26 мар 2020, 18:31

Почему боитесь, если это ваша экономия? Я выбрал Smarty.sale и теперь при любой возможности, через него делаю возврат средств, накопляю и делаю новые заказы. Это не только выгодно, но и доступно для каждого. Многие на путевках туристических таким образом экономят. Вот вам вся информация https://back.one/cashback-services/smarty-sale о процентах и магазинах. Таким способом от покупки можете вернуть и 5 и 10 и 20% денег.
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