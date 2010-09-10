Кэшбэк
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Кэшбэк
Кто-то пользуется кэшбэками при покупках? Многие говорят об этом, а я боюсь попробовать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Кэшбэк
Почему боитесь, если это ваша экономия? Я выбрал Smarty.sale и теперь при любой возможности, через него делаю возврат средств, накопляю и делаю новые заказы. Это не только выгодно, но и доступно для каждого. Многие на путевках туристических таким образом экономят. Вот вам вся информация https://back.one/cashback-services/smarty-sale о процентах и магазинах. Таким способом от покупки можете вернуть и 5 и 10 и 20% денег.
Re: Кэшбэк
Если получается, почему бы не использовать.
Re: Кэшбэк
С кэшбеками не всегда выходит, а вот купоны и скидки использую всегда где возможно. Не давно попались на глаза лучшие промокоды ASOS 2020 года , которые из за своей недолговечности дают скидки приличные, больше чем где либо. Пользоваться такими удобно, экономия на лицо.
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