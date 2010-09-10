Кэшбэк

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Кэшбэк

Сообщение Наташа Швец » 26 мар 2020, 16:15

Кто-то пользуется кэшбэками при покупках? Многие говорят об этом, а я боюсь попробовать.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 633
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Кэшбэк

Сообщение Алексей Кобзарь » 26 мар 2020, 18:31

Почему боитесь, если это ваша экономия? Я выбрал Smarty.sale и теперь при любой возможности, через него делаю возврат средств, накопляю и делаю новые заказы. Это не только выгодно, но и доступно для каждого. Многие на путевках туристических таким образом экономят. Вот вам вся информация https://back.one/cashback-services/smarty-sale о процентах и магазинах. Таким способом от покупки можете вернуть и 5 и 10 и 20% денег.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Кэшбэк

Сообщение gonchar84 » 29 май 2020, 11:48

Если получается, почему бы не использовать.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Кэшбэк

Сообщение derigor » 29 май 2020, 12:10

С кэшбеками не всегда выходит, а вот купоны и скидки использую всегда где возможно. Не давно попались на глаза лучшие промокоды ASOS 2020 года , которые из за своей недолговечности дают скидки приличные, больше чем где либо. Пользоваться такими удобно, экономия на лицо.
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Кэшбэк

Сообщение Fillana » Вчера, 21:22

Наташа Швец писал(а):Кто-то пользуется кэшбэками при покупках? Многие говорят об этом, а я боюсь попробовать.

Да, вам тут правильно выше уже сказали, что с кэшбэком не так все просто. Там никогда не знаешь точно - зачислят тебе его или нет. Зачастую бывает, что вроде как все условия выполнил, а по факту получается, что какой-то момент не учел и все - денег нет. Именно поэтому промокод - самый надежный вариант. Там уже на стадии оплаты видишь, что по факту платишь меньше. Я, например, постоянно использую промокоды при покупке в Bull Drop. Очень выгодно получается
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