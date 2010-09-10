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zevc Гость RZN.info Сообщения: 49 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Источник бесперебойного питания Цитата Сообщение zevc » Вчера, 15:29 Добрый день. В данный момент приобретаю всё необходимое для подключения газового котла отопления в частном доме. И не могу решить, какой нужен источник бесперебойного питания для насоса? Вернуться к началу

klonik Гость RZN.info Сообщения: 25 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Источник бесперебойного питания Цитата Сообщение klonik » Вчера, 17:09 zevc писал(а): Добрый день. В данный момент приобретаю всё необходимое для подключения газового котла отопления в частном доме. И не могу решить, какой нужен источник бесперебойного питания для насоса?

Насос – это крайне чувствительная к перепадам напряжения техника. К тому же, ей нужно подавать чистую синусоиду, чтобы избежать выхода из строя. Поэтому, под Насос – это крайне чувствительная к перепадам напряжения техника. К тому же, ей нужно подавать чистую синусоиду, чтобы избежать выхода из строя. Поэтому, под насос отопления UPS нужен как минимум линейно-интерактивного типа. У него низкая задержка при переключении на батарею, есть встроенный стабилизатор напряжения. К тому же, современные модели позволяют наращивать ёмкость путём подключения внешних аккумуляторов, что позволит добиться нужной длительности автономной работы. Если средства позволяют, то можете взять ИБП Online типа. У него ещё лучше стабилизация и 0 мс задержки при переключении на батарею. Вернуться к началу

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