Источник бесперебойного питания
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Источник бесперебойного питания
Добрый день. В данный момент приобретаю всё необходимое для подключения газового котла отопления в частном доме. И не могу решить, какой нужен источник бесперебойного питания для насоса?
Re: Источник бесперебойного питания
zevc писал(а):Добрый день. В данный момент приобретаю всё необходимое для подключения газового котла отопления в частном доме. И не могу решить, какой нужен источник бесперебойного питания для насоса?
Насос – это крайне чувствительная к перепадам напряжения техника. К тому же, ей нужно подавать чистую синусоиду, чтобы избежать выхода из строя. Поэтому, под насос отопления UPS нужен как минимум линейно-интерактивного типа. У него низкая задержка при переключении на батарею, есть встроенный стабилизатор напряжения. К тому же, современные модели позволяют наращивать ёмкость путём подключения внешних аккумуляторов, что позволит добиться нужной длительности автономной работы. Если средства позволяют, то можете взять ИБП Online типа. У него ещё лучше стабилизация и 0 мс задержки при переключении на батарею.
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