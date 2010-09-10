Источник бесперебойного питания

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Источник бесперебойного питания

Сообщение zevc » 28 мар 2020, 15:29

Добрый день. В данный момент приобретаю всё необходимое для подключения газового котла отопления в частном доме. И не могу решить, какой нужен источник бесперебойного питания для насоса?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Источник бесперебойного питания

Сообщение klonik » 28 мар 2020, 17:09

zevc писал(а):Добрый день. В данный момент приобретаю всё необходимое для подключения газового котла отопления в частном доме. И не могу решить, какой нужен источник бесперебойного питания для насоса?

Насос – это крайне чувствительная к перепадам напряжения техника. К тому же, ей нужно подавать чистую синусоиду, чтобы избежать выхода из строя. Поэтому, под насос отопления UPS нужен как минимум линейно-интерактивного типа. У него низкая задержка при переключении на батарею, есть встроенный стабилизатор напряжения. К тому же, современные модели позволяют наращивать ёмкость путём подключения внешних аккумуляторов, что позволит добиться нужной длительности автономной работы. Если средства позволяют, то можете взять ИБП Online типа. У него ещё лучше стабилизация и 0 мс задержки при переключении на батарею.
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Источник бесперебойного питания

Сообщение Alekol » Сегодня, 12:14

в у нас просто от сети насос работает
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