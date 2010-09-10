Полуфабрикаты из эва для производства обуви
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Полуфабрикаты из эва для производства обуви
Как думаете, стоит ли использовать полуфабрикаты из эва для производства обуви? Хотим оптом купить материал для стелек и внешней отделки. Как себя ведет материал при носке?
Re: Полуфабрикаты из эва для производства обуви
zevc писал(а):Как думаете, стоит ли использовать полуфабрикаты из эва для производства обуви? Хотим оптом купить материал для стелек и внешней отделки. Как себя ведет материал при носке?
Для обуви стелечный материал из вспененной резины подходит идеально. Недорогой, безопасный, легкий. Дублированный сеткой подходит для отделки. В каталоге ООО «Жанетт» есть полуфабрикаты, дублированные бязью, мехом. Их можно для зимней и демисезонной обуви использовать. Полуфабрикаты этой марки экологичные. Производитель даже сертификаты выдает, поэтому можно стельки шить даже для детской обуви.
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