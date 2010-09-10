Полуфабрикаты из эва для производства обуви

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Полуфабрикаты из эва для производства обуви

Сообщение zevc » Вчера, 16:18

Как думаете, стоит ли использовать полуфабрикаты из эва для производства обуви? Хотим оптом купить материал для стелек и внешней отделки. Как себя ведет материал при носке?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Полуфабрикаты из эва для производства обуви

Сообщение klonik » Вчера, 17:51

zevc писал(а):Как думаете, стоит ли использовать полуфабрикаты из эва для производства обуви? Хотим оптом купить материал для стелек и внешней отделки. Как себя ведет материал при носке?

Для обуви стелечный материал из вспененной резины подходит идеально. Недорогой, безопасный, легкий. Дублированный сеткой подходит для отделки. В каталоге ООО «Жанетт» есть полуфабрикаты, дублированные бязью, мехом. Их можно для зимней и демисезонной обуви использовать. Полуфабрикаты этой марки экологичные. Производитель даже сертификаты выдает, поэтому можно стельки шить даже для детской обуви.
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