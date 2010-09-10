Кто пользовался доставкой Деливири?

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Кто пользовался доставкой Деливири?

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:12

Хотим сделать заказ кухонной гарнитуры, предлагают через перевозчика Деливири его совершать, кто что может сказать по этому предложению?
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