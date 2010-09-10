Кто пользовался доставкой Деливири?

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Кто пользовался доставкой Деливири?

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 15:12

Хотим сделать заказ кухонной гарнитуры, предлагают через перевозчика Деливири его совершать, кто что может сказать по этому предложению?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Кто пользовался доставкой Деливири?

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 17:38

Деливири отличная доставка, мы не раз ею пользовались и проблем с доставкой груза нет. Все вовремя и приходит оповещения при прибытии на отделение. Ценный товар герметично упаковывают, поэтому приходит он в полном порядке и без дефектов. В деливери отследить груз легко, если будете пользоваться сервисом Рosylka.net. Он кстати по всем почтовым операторам выводит информацию о местонахождении посылок.
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