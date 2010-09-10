Нужен бюджетный телефон

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Нужен бюджетный телефон

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 20:14

Помогите с выбором телефона, если можно то более бюджетный посоветуйте)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Нужен бюджетный телефон

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:38

Жене долго выбирал телефон, ей же главное, чтобы красивый был) Смотрел обзоры и наткнулся на рейтинг лучших телефонов https://smarty.sale/news/reyting-luchshih-smartfonov-2020-goda-v-sootnoshenii-cena-kachestvo 2020 года. Действительно, сейчас можно купить бюджетный вариант смартфона, который имеют крутую начинку и не подведет с зарядом. Выбор припал на Samsung Galaxy M10, свою цену он полностью себя оправдал батарей в 3 400 мА*ч и 8 ядерным процессором.
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