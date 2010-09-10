Рабочая одежда

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Рабочая одежда

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 12:00

Хотим с мужем купить на дачу летнюю рабочую форму, не подскажите в каком магазине нормальный выбор, ну и качество чтобы хорошее было?
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Рабочая одежда

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 21:29

Мы на даче тоже работаем в такой форме, заказывали её в интернет-магазине Мосторг, обошлась покупка в 2500 тыс.рублей, это с доставкой. Качество кроя и ткани хорошее, форма сама по себе удобная и легкая, работать в ней комфортно. Вы можете выбрать модели на сайте магазина, у них есть разная рабочая одежда на лето, правда она вся мужская, но думаю, что для дачи там без разницы)
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