Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

РусланР Гость RZN.info Сообщения: 33 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Все о налогах Цитата Сообщение РусланР » Сегодня, 22:23 Не так давно наткнулся на просторах интернета на блог https://nds-minus.ru/blog в котором можно найти информацию о налогах, бизнесе и экономике. Тут действительно такой материал, который нужно знать любому бизнесмену и не только. Кроме этого компания НДС Минус предоставляет квалифицированную помощь в уменьшении и оптимизации НДС соответственно закону. И у вас не будет никаких проблем с налоговой. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»