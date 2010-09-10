Все о налогах

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Все о налогах

Сообщение РусланР » Сегодня, 22:23

Не так давно наткнулся на просторах интернета на блог https://nds-minus.ru/blog в котором можно найти информацию о налогах, бизнесе и экономике. Тут действительно такой материал, который нужно знать любому бизнесмену и не только. Кроме этого компания НДС Минус предоставляет квалифицированную помощь в уменьшении и оптимизации НДС соответственно закону. И у вас не будет никаких проблем с налоговой.
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