Все о налогах

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Все о налогах

Сообщение РусланР » 30 мар 2020, 22:23

Не так давно наткнулся на просторах интернета на блог https://nds-minus.ru/blog в котором можно найти информацию о налогах, бизнесе и экономике. Тут действительно такой материал, который нужно знать любому бизнесмену и не только. Кроме этого компания НДС Минус предоставляет квалифицированную помощь в уменьшении и оптимизации НДС соответственно закону. И у вас не будет никаких проблем с налоговой.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Все о налогах

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 13:33

Да, налоги платить нужно, это святое дело , если хотим, жить без проблем !
Кризис, наступивший вследствие мировой пандемии, пошатнул относительную стабильность российской экономики. В связи с отмеченными сложностями многие компании временно прекратили свою бизнес-деятельность, а ряд предприятий был ликвидирован. Чтобы предотвратить усугубление кризисной ситуации Правительством РФ были введены некоторые меры по поддержанию бизнеса, к чему, в том числе, относится вопрос о том, в каком объеме и как платить налоги в связи с коронавирусом?
Ответ на этот вопрос вот тут и найдете, самой долго писать придется https://sovetkadrovika.ru/organizaciya-biznesa/kak-platit-nalogi-v-svyazi-s-koronavirusom.html
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