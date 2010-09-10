Все о налогах
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2 сообщения • Страница 1 из 1
Все о налогах
Не так давно наткнулся на просторах интернета на блог https://nds-minus.ru/blog в котором можно найти информацию о налогах, бизнесе и экономике. Тут действительно такой материал, который нужно знать любому бизнесмену и не только. Кроме этого компания НДС Минус предоставляет квалифицированную помощь в уменьшении и оптимизации НДС соответственно закону. И у вас не будет никаких проблем с налоговой.
Re: Все о налогах
Да, налоги платить нужно, это святое дело , если хотим, жить без проблем !
Кризис, наступивший вследствие мировой пандемии, пошатнул относительную стабильность российской экономики. В связи с отмеченными сложностями многие компании временно прекратили свою бизнес-деятельность, а ряд предприятий был ликвидирован. Чтобы предотвратить усугубление кризисной ситуации Правительством РФ были введены некоторые меры по поддержанию бизнеса, к чему, в том числе, относится вопрос о том, в каком объеме и как платить налоги в связи с коронавирусом?
Ответ на этот вопрос вот тут и найдете, самой долго писать придется https://sovetkadrovika.ru/organizaciya-biznesa/kak-platit-nalogi-v-svyazi-s-koronavirusom.html
Кризис, наступивший вследствие мировой пандемии, пошатнул относительную стабильность российской экономики. В связи с отмеченными сложностями многие компании временно прекратили свою бизнес-деятельность, а ряд предприятий был ликвидирован. Чтобы предотвратить усугубление кризисной ситуации Правительством РФ были введены некоторые меры по поддержанию бизнеса, к чему, в том числе, относится вопрос о том, в каком объеме и как платить налоги в связи с коронавирусом?
Ответ на этот вопрос вот тут и найдете, самой долго писать придется https://sovetkadrovika.ru/organizaciya-biznesa/kak-platit-nalogi-v-svyazi-s-koronavirusom.html
2 сообщения • Страница 1 из 1
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