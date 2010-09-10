Вопрос по кровли и сайдингу

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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 12:30

Ребят, кто знает сейчас цены на кровлю и сайдинг? Например, я, поискав, дешевле модифицированной мягкой черепицы Tegola, при чем с отливом, чем здесь не нашел. Тоже и сайдинга касается.
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