Вопрос по кровли и сайдингу
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- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Вопрос по кровли и сайдингу
Ребят, кто знает сейчас цены на кровлю и сайдинг? Например, я, поискав, дешевле модифицированной мягкой черепицы Tegola, при чем с отливом, чем здесь не нашел. Тоже и сайдинга касается.
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