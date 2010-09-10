Вопрос по кровли и сайдингу

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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение sasha@vera » 31 мар 2020, 12:30

Ребят, кто знает сейчас цены на кровлю и сайдинг? Например, я, поискав, дешевле модифицированной мягкой черепицы Tegola, при чем с отливом, чем здесь не нашел. Тоже и сайдинга касается.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение Яно4ка » 15 апр 2020, 16:17

А мы думаем перекрывать цементно песчаной черепицей.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение Алексей Кобзарь » 07 май 2020, 08:28

Это хороший вариант, такая кровля стоит сотни лет, если правильно делать монтаж. Мы когда купили дом, сразу занялись новым перекрытием крыши, так как конструкция уже где негде была повреждена, да и шифер состарился, хотелось уже обновить на более современное покрытие. Вот тут выбор сошелся на цементно песчаной черепицей. Брали мы ее в компании Ваш дом, у них и выбор нормальный, да и цена адекватная, стоимость 1 штуки 60 рублей. Перед заказом, мы созвонились с менеджером по номеру 8 (812) 962 11 58, он помог подсчитать нужное количество и подобрать другие необходимые для перекрытия материалы. Доставку заказа осуществили сразу на объект.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение Яно4ка » Вчера, 23:13

Ой, спасибо, мы обязательно посмотрим и сравним цены, благодарна за ссылку!
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