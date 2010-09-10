Вопрос по кровли и сайдингу

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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение sasha@vera » 31 мар 2020, 12:30

Ребят, кто знает сейчас цены на кровлю и сайдинг? Например, я, поискав, дешевле модифицированной мягкой черепицы Tegola, при чем с отливом, чем здесь не нашел. Тоже и сайдинга касается.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение Яно4ка » 15 апр 2020, 16:17

А мы думаем перекрывать цементно песчаной черепицей.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение Алексей Кобзарь » 07 май 2020, 08:28

Это хороший вариант, такая кровля стоит сотни лет, если правильно делать монтаж. Мы когда купили дом, сразу занялись новым перекрытием крыши, так как конструкция уже где негде была повреждена, да и шифер состарился, хотелось уже обновить на более современное покрытие. Вот тут выбор сошелся на цементно песчаной черепицей. Брали мы ее в компании Ваш дом, у них и выбор нормальный, да и цена адекватная, стоимость 1 штуки 60 рублей. Перед заказом, мы созвонились с менеджером по номеру 8 (812) 962 11 58, он помог подсчитать нужное количество и подобрать другие необходимые для перекрытия материалы. Доставку заказа осуществили сразу на объект.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение Яно4ка » 02 июн 2020, 23:13

Ой, спасибо, мы обязательно посмотрим и сравним цены, благодарна за ссылку!
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение VasiLissa » 03 июн 2020, 21:13

Вы посмотрите сколько лет стоит черепица на домах наших бабушек? Вот это вечная черепица, понятно, что они обновлять уже ничего не будут. Но нам молодежи, хочется что-то современное и новое. Мы в прошлом году купили дом за городом, решили начать с замены кровли, так как в некоторых местах подтекала крыша. Нам понравилась керамическая черепица цена, которой хоть и дороже всех остальных кровельных материалов, зато мы уверенные что простоит не один десяток лет точно.
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение parma » 02 сен 2020, 09:37

А вы посмотрите кровляю на сайте https://loveks.com.ua/krovelnye-materia ... herepitsa/ здесь большой выбор кровельных материалов по наиболее выгонным ценам. К тому же, можно проконсультироваться и получить расчет необходимого материала совершенно бесплатно.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение irinakotova » 11 окт 2020, 21:11

это один из самых простых варинтов
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Вопрос по кровли и сайдингу

Сообщение Kirill23 » Вчера, 07:14

Мы использовали сайдинг в качестве кровли, но https://mbtrade.com.ua/siding-vox-max-3-vox-solid-i-kerrafront-obzor-modeley-sravnenie-primenenie/, а именно сайдинг технологии тройной экструзии Max-3. Он не боится резких температурных колебаний, а также могу отметить стойкость к механическим повреждениям.
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