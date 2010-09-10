Вопрос по кровли и сайдингу
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- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Вопрос по кровли и сайдингу
Ребят, кто знает сейчас цены на кровлю и сайдинг? Например, я, поискав, дешевле модифицированной мягкой черепицы Tegola, при чем с отливом, чем здесь не нашел. Тоже и сайдинга касается.
Re: Вопрос по кровли и сайдингу
А мы думаем перекрывать цементно песчаной черепицей.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Вопрос по кровли и сайдингу
Это хороший вариант, такая кровля стоит сотни лет, если правильно делать монтаж. Мы когда купили дом, сразу занялись новым перекрытием крыши, так как конструкция уже где негде была повреждена, да и шифер состарился, хотелось уже обновить на более современное покрытие. Вот тут выбор сошелся на цементно песчаной черепицей. Брали мы ее в компании Ваш дом, у них и выбор нормальный, да и цена адекватная, стоимость 1 штуки 60 рублей. Перед заказом, мы созвонились с менеджером по номеру 8 (812) 962 11 58, он помог подсчитать нужное количество и подобрать другие необходимые для перекрытия материалы. Доставку заказа осуществили сразу на объект.
Re: Вопрос по кровли и сайдингу
Ой, спасибо, мы обязательно посмотрим и сравним цены, благодарна за ссылку!
Re: Вопрос по кровли и сайдингу
Вы посмотрите сколько лет стоит черепица на домах наших бабушек? Вот это вечная черепица, понятно, что они обновлять уже ничего не будут. Но нам молодежи, хочется что-то современное и новое. Мы в прошлом году купили дом за городом, решили начать с замены кровли, так как в некоторых местах подтекала крыша. Нам понравилась керамическая черепица цена, которой хоть и дороже всех остальных кровельных материалов, зато мы уверенные что простоит не один десяток лет точно.
Re: Вопрос по кровли и сайдингу
А вы посмотрите кровляю на сайте https://loveks.com.ua/krovelnye-materia ... herepitsa/ здесь большой выбор кровельных материалов по наиболее выгонным ценам. К тому же, можно проконсультироваться и получить расчет необходимого материала совершенно бесплатно.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Вопрос по кровли и сайдингу
это один из самых простых варинтов
Re: Вопрос по кровли и сайдингу
Мы использовали сайдинг в качестве кровли, но https://mbtrade.com.ua/siding-vox-max-3-vox-solid-i-kerrafront-obzor-modeley-sravnenie-primenenie/, а именно сайдинг технологии тройной экструзии Max-3. Он не боится резких температурных колебаний, а также могу отметить стойкость к механическим повреждениям.
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