Сообщение Maulisa » Вчера, 19:10

Если вы про обычные маски, а не медицинские респираторы, то дешевле и спокойнее будет заказать, а до их прихода временно можно делать даже из влажных салфеток, желательно антибактериальных.

А то пока все аптеки оббегаете, то наверняка что-то подцепите

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