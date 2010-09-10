Где еще возможно купить мед. маски? Везде таблички «Масок нет»
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Где еще возможно купить мед. маски? Везде таблички «Масок нет»
Вроде как мульен масок подготовленно, а в продаже нет... Кто подскажет места где еще можно купить?
Re: Где еще возможно купить мед. маски? Везде таблички «Масок нет»
Если вы про обычные маски, а не медицинские респираторы, то дешевле и спокойнее будет заказать, а до их прихода временно можно делать даже из влажных салфеток, желательно антибактериальных.
А то пока все аптеки оббегаете, то наверняка что-то подцепите
А то пока все аптеки оббегаете, то наверняка что-то подцепите
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2 сообщения • Страница 1 из 1
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