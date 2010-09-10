Где еще возможно купить мед. маски? Везде таблички «Масок нет»

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Fermer
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 04 май 2012, 12:10

Где еще возможно купить мед. маски? Везде таблички «Масок нет»

Сообщение Fermer » 01 апр 2020, 12:16

Вроде как мульен масок подготовленно, а в продаже нет... Кто подскажет места где еще можно купить? :)
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Где еще возможно купить мед. маски? Везде таблички «Масок нет»

Сообщение Maulisa » Вчера, 19:10

Если вы про обычные маски, а не медицинские респираторы, то дешевле и спокойнее будет заказать, а до их прихода временно можно делать даже из влажных салфеток, желательно антибактериальных.
А то пока все аптеки оббегаете, то наверняка что-то подцепите
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