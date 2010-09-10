Сообщение obyvatell » Сегодня, 13:01

Некоторые люди очень плохо заботятся о своем здоровье.

Запускают и не лечат вовремя зубы, откладывают лечение напотом.

Иногда залечат зубы, но плохо, зубы разрушаются.

Когда в зубе нет нерва, то разрушающиеся зубы не сильно болят, слегка поднывают, некоторые к этому привыкают и не лечат зубы многими годами.

Иногда даже при неудаленном нерве, нерв сам погибает , а канал остается незапломбированным, гниение зуба продолжается углубляется по каналам.

При удаленном нерве и плохо заплобированных каналах процесс гниения зубов продолжается, иногда это может переходить на гниение челюсти.

Но это очень опасно, это уже начальная стадия онкологии.

Иногда полуразрушенный зуб сильно воспаляется, пациент может прийти к врачу и попросить удалить зуб.

Но в некоторых клиниках на такую просьбу, может последовать предложение, а давайте мы попытаемся его полечить под анастезией. Некоторые пациенты соглашаются и Вам начинают процесс лечения.

Засада тут в том, что врач не всегда может определить, как глубоко зашел процесс гниения.

Он конечно сделает максимально возможное чтобы вылечить зуб.

Но бывает так, что при глубоком поражении зуба врач прекратит резкий воспалительный процесс, прочистит ещё раз каналы, удалит нерв или его остатки если он там есть.

Вроде зуб болеть перестал, Вам вставят штифт и даже зубу придадут приличный вид.

Но тут осталась некоторая неопределенность, остановлен процесс гниения или нет.

Если остановлен, то все хорошо, если продолжается, то он может перейти на кость челюсти.

Зуб может не болеть, иногда слегка онеметь, но Вам кажется, что все хорошо ведь у Вас зуб наместе и Вы им пережевываете пищу. Это может продолжаться несколько лет, а потом может выясниться, что процесс гниения зуба не прекратился, продолжился и процесс передался на челюсть.

А это уже катастрофа для Вашего организма, дни Ваши будут сочтены.



Конечно полуразрушенные зубы в большинстве случаев нормально лечат, но иногда в особо запущенных случаях это может закончиться катастрофой.

Есть большая вероятность, что если Вы сразу удалите свой полуразрушенный зуб не принимая предложение врача полечить его под анастезией, у Вас шансов больше не получить онкологию челюсти.