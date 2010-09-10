Сообщение obyvatell » Сегодня, 10:35

Немного добавлю.

Если Вы заинтересуетесь из-за чего возникает онкология челюсти, то там в интернете будет написано, куча возможных причин, но будет и такая фраза, что это до конца не изучено.

Одной из причин возникновения онкологи челюсти пишут, что её возникновение возможно из-за травм челюсти .

Но о видах травм ни слова.

Многие подумают, что им по драке челюсти не ломали, значит их это не касается.

Но вот засада, травму могут нанести во время удаления корня зуба, и об этом никто и не задумывается.

Как это возникает.

В сравнительно молодом возрасте у вас иногда разрушаются зубы, вместо того чтобы его сразу удалить, Вам его могут полечить, нарастить и Вы продолжает использовать этот зуб, но процесс разрушения зубов продолжается.

Вы можете не обращаться к врачу просто зуб продолжает гнить у Вас во рту, но Вы не обращаете на это внимание.

Проходит 5-10-15 лет процессы разрушения и гниения продолжаются.

Рано или поздно, у Вас снова воспаляется зуб уже по причине глубоких гнилостных процессов.

Вы бежите к врачу, врач смотрит, а зуба практически не осталость, он практически сгнил и при попытке ухватиться за него он продолжает разрушаться, но удалять сгнивший воспаленный корень нужно.

Тогда в руки берется молоток и долото и начинают долбить по корню зуба, чтобы расшатать его остаток.

Корень зуба находится в зубной лунке челюсти по научному в стоматологии Альвеола.

Во время выбивания долотом корня зуба, стенки зубных лунок иногда ломаются или трескаются.

А это уже серьезная трама челюсти .

Врач даже может не заметить, что лунка просто треснула.

Альвеола это полистая структура покрытая плотным защитным слоет, а этот слой может треснуть или разрушиться во время удаления с долотом.

А у Вас в корне зуба гнилостный воспалительный процесс.

Гнилостные бактерии попадают в травмированную кость челюсти.



Может возникнуть "Альвеолярный остит".

А это уже серьёзнейшее осложнение, которого могло и не быть, если вовремя, не доводя до использования молотка и долото, когда корень зуба ещё крепкий и за него можно хорошо ухватиться аккуратно удалить разрушенный зуб.

При таких удалениях практически не возникает серьзных осложнение.

Нужно ещё понимать, что раннее удаление корней зубов это в молодом и среднем возрасте, Ваш иммунитет еще очень силен чтобы не допустить серьзных осложнений, а пенсинном и предпенсионном возрасте иммунитет ослаблен и могут возникать осложнения.



Удаляйте своевременно корни зубов, чем раньше тем лучше, когда они ещё достаточно крепкие и за них можно ухватиться.

Не дожидайтесь когда они воспалятся от гнилостных процессов.